Вицепремиерът Пулев: България вече ще е в центъра на всички европейски политики

"България има потенциала да се превърне в основен технологичен хъб на Балканите и да заеме ключово място в европейските политики."

Това заяви вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и иновациите Александър Пулев на откриването на технологичен център TechSofia в новия офис на ЕБВР (Европейската банка за възстановяване и развитие) в София.

„България вече не е периферия и ще бъде в центъра и в сърцето на всички европейски политики. Днес страната ни не е просто свидетел на петата индустриална революция, свързана с изкуствения интелект, а ключов играч в тази екосистема", подчерта вицепремиерът Пулев.

По думите му страната разполага с всички предпоставки да се утвърди като водещ регионален център за високи технологии, дигитализация и иновации. Той отбеляза, че правителството ще продължи да работи за по-добра координация между институциите, разширяване на финансовите инструменти за подкрепа на бизнеса и насърчаване на дяловите инвестиции.

Вицепремиерът акцентира и върху значението на стратегическия диалог между държавата и международните финансови институции, като подчерта, че партньорството с ЕБВР е сред най-важните фактори за икономическото развитие на България. „Банката е златният стандарт в международните финанси и банките за развитие. Тя е един от най-старите и най-значими партньори на България в усилията за икономически растеж, модернизация и реформи", заяви вицепремиерът Пулев.

Той посочи, че от 1991 г. насам ЕБВР е инвестирала над 5 милиарда евро в повече от 320 проекта в ключови сектори на българската икономика. Според него подкрепата на банката е изиграла съществена роля както за развитието на публичния сектор, така и за укрепването на малките и средните предприятия, които са гръбнакът на националната икономика.

Вицепремиерът Пулев подчерта, че сътрудничеството между България и ЕБВР надхвърля финансовата подкрепа и включва въвеждането на добри практики в корпоративното управление, социалната отговорност, зеления преход и прилагането на високи международни стандарти в публичния и частния сектор.

Пулем обяви, че мече е осъществена консолидация на инвестиционните политики, агенции и структури под ръководството на Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията, а Министерството на иновациите и дигиталната трансформация ще координира националната политика по внедряването на изкуствения интелект и новите технологии.

„Целта ни е не само да модернизираме държавната администрация, но и да създадем стимули за по-широкото навлизане на изкуствения интелект и високите технологии в малките и средните предприятия, така че те да повишат своята конкурентоспособност, производителност и интеграция във веригите на доставки", посочи Пулев.

Той отбеляза, че инвестицията и новият център, открит с подкрепата на ЕБВР, са в пълно съответствие с националните приоритети на България – привличане на инвестиции, дигитализация и развитие на технологичния сектор. „Oтново правителството и Европейската банка гледаме в една и съща посока", подчерта вицепремиерът Пулев.

„Неслучайно ЕБВР избра България за тази инвестиция. Това е признание за посоката, която следваме, и за посланието, което отправихме към нашите европейски партньори по време на официалните ни посещения в Брюксел, Германия и Франция", допълни още той.

Преди официалната церемония Пулев се срещна с вицепрезидента на Европейската банка за възстановяване и развитие Матео Патроне. Двамата обсъдиха възможностите за задълбочаване на сътрудничеството между България и ЕБВР в привличането на стратегически инвестиции, развитието на индустриалните зони, насърчаването на иновациите и високотехнологичните производства, както и ключови енергийни и инфраструктурни проекти.

Двете страни потвърдиха общата си ангажираност към ускоряването на икономическата трансформация на страната и утвърждаването на България като регионален център за иновации, индустрия и устойчив растеж.

На срещата в икономическото ведомство участваха още министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев, неговият заместник-министър Мира Йосифова, както и заместник-министърът на икономиката, инвестициите и индустрията Михаела Карадимова.