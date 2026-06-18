Посредникът Катар смята меморандума САЩ - Иран за стабилна основа за нови преговори

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Катар заяви днес, че сключването на меморандума за разбирателство между Техеран и Вашингтон е стабилна основа за следващия етап от преговорите, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Страната изигра ключова роля като посредник в мирните преговори между САЩ и Иран.

"Меморандумът представлява стабилна основа за преминаването към следващия етап на преговорите между американската и иранската страна", заяви министерството на външните работи на Катар преди началото на техническите дискусии, които трябва да започнат утре в Швейцария.

Президентите на САЩ и Иран – Доналд Тръмп и Масуд Пезешкиан, подписаха снощи поотделно меморандума за разбирателство, преведен на английски и на персийски език. Външното министерство на Ислямската република посочи, че споразумението вече е в сила.