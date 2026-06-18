"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Русия съобщи днес, че е превзела село в Донецка област, Източна Украйна.

"Руските въоръжени сили са "освободили" Рай-Александровка", обяви Министерството на отбраната на Руската федерация, цитирано от ТАСС и БТА.

Информацията не е проверена по независим път. До момента няма реакция от страна на Украйна.

Рай-Александровка се намира в Николаевската градска община в Краматорски район, на около 17 километра източно от Славянск, който е един от последните големи градове в Донецка област, които остават под украински контрол.

Руският министър на отбраната Андрей Белоусов поздрави войниците, превзели селото.

Министерството на отбраната на Руската федерация обяви още, че въоръжените сили на страната настъпват в югозападната част на Константиновка и са превзели през последното денонощие 98 сгради в този град в Донецка област.

Според карти на Министерството, публикувани вчера на сайта на Института за изследване на войната, руската армия вече на практика е обкръжила украинските части в южната и източната част на Константиновка. Американският мозъчен тръст обаче изразява подозрения, че тези кадри може да са променени с изкуствен интелект.

Министерството на отбраната на Руската федерация съобщи още за превземането на 7 опорни пункта на украинската армия и 48 сгради в Лиман - град в северната част на Донецка област, за който също се водят сражения.

Русия контролира над 80% от този източен украински регион, който е обявила за анексиран.

Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) каза тази сутрин, че вчера са станали общо 259 сражения, цитиран от Укринформ

Ситуацията е била най-напрегната на Покровското направление, Донецка област, както и в района на град Гуляйполе, в съседната Запорожка област, се казва в изявлението, публикувано във Фейсбук.

Говорителят на ВСУ Владислав Волошин междувременно заяви, че Русия е разположила в окупираните части от Запорожка и Херсонска област в Южна Украйна една от най-боеспособните си бригади за безпилотни системи - "Варяг", наред със специални части, за да предотврати украинско настъпление в района.

Тези твърдения не са проверени по независим път.

Волошин заяви това на фона на проблемите със снабдяването на Крим с бензин, причинени от масираните украински удари с дронове на полуострова и окупираната от Русия част от Южна Украйна.