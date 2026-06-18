Трима са убити при израелски удари в Южен Ливан въпреки споразумението

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Трима души са убити днес при израелски удари в Южен Ливан. Това се случва на фона на подписания от САЩ и Иран меморандум за разбирателство, който предвижда прекратяването на бойните действия на всички фронтове, включително и в Ливан, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Националната информационна агенция на Ливан (ННА) съобщи, че "вражески дрон е ударил автомобил" в района на село Кфар Тебнит, където Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) напреднаха дълбоко на ливанска територия. При атаката са убити двама души.

Втори дрон убил мъж в съседното село Зебдин, допълни ННА.

От своя страна, ЦАХАЛ обявиха смъртта на един от своите военнослужещи при инцидент в Южен Ливан, при който бяха ранени още седем военни.

От обявяването на споразумението между Техеран и Вашингтон интензивността на сблъсъците спадна значително в южната част на Ливан, а проиранското движение "Хизбула" не е поемало отговорност за други атаки срещу Израел. Въпреки това имало отделни престрелки, а четирима ливанци загубиха живота си при израелски удари този понеделник.

Израел не коментира меморандума за разбирателство, който прекрати на войната в Близкия изток и бе подписан поотделно снощи от американския президент Доналд Тръмп и иранския му колега Масуд Пезешкиан.

От своя страна лидерът на "Хизбула" Наим Касем определи сключването на меморандума като "голяма победа" за Техеран и защити правото на групировката на самоотбрана срещу Израел.