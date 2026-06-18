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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23069169 www.24chasa.bg

Премиерът на Пакистан подписа историческия „Меморандум за разбирателство“

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Шехбаз Шариф КАДЪР: Екс/@CMShehbaz

Премиерът на Пакистан Шехбаз Шариф подписа историческия „Меморандум за разбирателство“, включващ Исламабад като посредник, с което формализира важен дипломатически момент в отношенията между  между САЩ и Иран, предаде пакистанската новинарска агенция АПП, цитирана от БТА. 

Президентът на САЩ Доналд Тръмп подписа документа по време на посещение при френския президент Еманюел Макрон във Версайския дворец. Едновременно с това иранският президент Масуд Пезешкиан подписа споразумението в Техеран, като иранската държавна новинарска агенция ИРНА публикува снимки на президента, който подписва и показва документа, на който вече има подпис на Тръмп.

По-късно кабинетът на премиера на Пакистан публикува снимки на Шариф, който полага подписа си под Меморандума за разбирателство като посредник. 

Той поднесе сърдечни поздравления на президента на САЩ за неговата ангажираност към дипломацията и изрази дълбока благодарност на върховния лидер на Иран, аятолах Моджтаба Хаменей, и на иранския президент Масуд Пезешкиан за тяхната държавническа мъдрост. 

Шариф също така похвали ключовия принос на съответните преговарящи екипи, регионалните партньори, включително Катар, Саудитска Арабия, Турция и Египет, както и фелдмаршал Сайед Асим Мунир за неговата инструментална роля в насърчаването на регионалната стабилност.

Шехбаз Шариф КАДЪР: Екс/@CMShehbaz

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