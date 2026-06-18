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Арестуваха актьора Ердем Кайнарджа, докато снима сериал

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Ердем Кайнарджа КАДЪР: @birsenaltuntas1

Отделът за борба с наркотиците на турската полиция задържа на снимачната площадка известния и в България турски актьор Ердем Кайнарджа по подозрение за употреба на наркотични вещества, съобщи информационният сайт Хаберлер.

Акцията по задържането е била проведена в студио на Турското радио и телевизия (ТРТ) по време на снимките на епизод от рекламиран нов сериал.

Кайнарджа, който изпълнява главната роля в новия проект със заглавие „Море и огън“, е бил отведен от полицията направо от караваната за сценична подготовка. След това е бил освободен, след като е дал кръвна проба и и са му били снети показания. При операцията, която според сайта е предизвикала шок сред останалите членове на снимачния екип, е бил направен обиск и на личния автомобил на артиста, но съмнителни улики не са били открити.

Заради инцидента снимачният екип е прекъснал работа за една седмица, докато бъдат изяснени обстоятелствата около случая.

Снимачната площадка на новия сериал е разположена в стара историческа сграда от османския период, понастоящем притежание на частна фабрика за кожени изделия, пише БТА. 

Сред най-популярните сериали в България с участието на Кайнарджа са „Опасно изкушение“, „Приказка за острова“ и „Сърдечен удар“, пише БТА. 

От началото на годината турската полиция проведе редица операции свързани с притежание или употреба на наркотици, при които бяха задържани известни лица от шоубизнеса в страната.

Ердем Кайнарджа КАДЪР: @birsenaltuntas1

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