Лавров се закани след атаките в Москва: Русия ще нанася масирани удари по Украйна

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Русия ще нанася масирани удари по обекти в Украйна, от които зависи бойната способност на украинските въоръжени сили, предадоха ТАСС и Ройтерс, цитирайки руския министър на външните работи Сергей Лавров, съобщава БТА.

Тази цел, поставена от президента Владимир Путин, се изпълнява, каза Лавров в коментар пред журналисти на украинската атака с дронове срещу Москва.

„Неслучайно президентът обяви преди известно време, след поредните пакости на киевския терорист, че отсега нататък редовно ще нанасяме масирани групови удари - по цели, от състоянието на които пряко зависи бойна способност на Въоръжените сили на Украйна. Тази задача е поставена от върховния главнокомандващ, нашите въоръжени сили я изпълняват и ще продължат да я изпълняват", добави руският външен министър.

Междувременно Москва стана обект на най-мащабната украинска атака от началото на пълномащабната война, като близо 200 дрона удариха цели в околностите на руската столица. Кадри в социалните мрежи показаха колони от гъст дим, издигащи се високо в небето.

Според местния губернатор Андрей Воробьов 17 души са ранени в Московската област, съобщи Си Ен Ен.