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Внимание за българските шофьори: Ограничения по магистрала Е65 в посока Ламия

Бойка Атанасова, Атина

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Глобите в Гърция са сериозни. Снимка: Pixabay

Въвеждат се дългосрочни временни ограничения на движението по автомагистрала Е65 заради извършването на ремонтни и асфалтови дейности.

От 18 юни до 3 юли 2026 г., включително, в участъка между 53,7-ия и 49,65-ия километър в посока към Ламия ще бъде затворена дясната пътна лента, както и аварийната лента.

През целия период движението ще се осъществява единствено в лявата лента на магистралата.

Паралелно с това ще бъде затворена и зоната за паркинг и санитарни възли при 52,35-ия километър в същото направление.

От компанията оператор на магистралата съобщават, че са предприети всички необходими мерки за безопасността на пътуващите. На място ще бъде поставена временна сигнализация, която да информира водачите за ограниченията и организацията на движението.

Шофьорите трябва да бъдат подготвени за възможно забавяне на движението, особено в часовете с по-интензивен трафик и през уикендите, когато се увеличава потокът от туристи.

Гръцките власти призовават всички водачи, включително българските туристи и международните превозвачи, да спазват временната сигнализация и ограниченията в ремонтния участък, за да се избегнат инциденти и задръствания.

Ако ремонтните дейности приключат предсрочно, движението ще бъде възстановено по-рано от предварително обявения срок.

От пътноподдържащата компания призовават шофьорите да бъдат внимателни и да спазват стриктно временната пътна сигнализация в ремонтния участък.

Глобите в Гърция са сериозни. Снимка: Pixabay

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