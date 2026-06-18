Лондон дава 150 000 дрона на Киев в рамките на пакет от помощ за 752 млн. лири

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Великобритания ще предостави 150 000 дрона на Украйна до края на тази година в рамките на пакет от помощ на стойност 752 милиона британски лири, съобщи британският министър на отбраната Дан Джарвис по време на среща на Контактната група за предоставяне на отбранителна помощ на Украйна в Брюксел, предадоха Ройтерс, ДПА и Пи Ей Мидия, цитирани от БТА.

Пакетът, който е част от отпуснатия заем за Украйна на стойност 2,26 милиарда британски лири, включва и 350 многоцелеви ракети за противовъздушна отбрана, както и наземни радарни системи. Заемът е обезпечен от замразени държавни авоари на Русия.

Джарвис беше съпредседател на срещата на групата заедно с германския си колега Борис Писториус. Той се срещна и с американския министър на отбраната Пийт Хегсет, както и с колегите си от Франция и Украйна.

"Тази помощ за Украйна, която включва дронове, ракети за противовъздушна отбрана и радари, е за защитата на невинни украински граждани от масираните атаки на (руския президент Владимир) Путин с дронове и ракети", изтъкна британският министър.

В края на март Великобритания изпрати на Украйна 120 000 дрона, припомня ДПА.