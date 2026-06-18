ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Гърция възстанови фасадата на Партенона от 19 век

Времето София 25° / 25°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23069607 www.24chasa.bg

Лондон дава 150 000 дрона на Киев в рамките на пакет от помощ за 752 млн. лири

592
Великобритания ще предостави 150 000 дрона на Украйна до края на тази година в рамките на пакет от помощ на стойност 752 милиона британски лири Снимка: Архив

Великобритания ще предостави 150 000 дрона на Украйна до края на тази година в рамките на пакет от помощ на стойност 752 милиона британски лири, съобщи британският министър на отбраната Дан Джарвис по време на среща на Контактната група за предоставяне на отбранителна помощ на Украйна в Брюксел, предадоха Ройтерс, ДПА и Пи Ей Мидия, цитирани от БТА.

Пакетът, който е част от отпуснатия заем за Украйна на стойност 2,26 милиарда британски лири, включва и 350 многоцелеви ракети за противовъздушна отбрана, както и наземни радарни системи. Заемът е обезпечен от замразени държавни авоари на Русия.

Джарвис беше съпредседател на срещата на групата заедно с германския си колега Борис Писториус. Той се срещна и с американския министър на отбраната Пийт Хегсет, както и с колегите си от Франция и Украйна.

"Тази помощ за Украйна, която включва дронове, ракети за противовъздушна отбрана и радари, е за защитата на невинни украински граждани от масираните атаки на (руския президент Владимир) Путин с дронове и ракети", изтъкна британският министър.

В края на март Великобритания изпрати на Украйна 120 000 дрона, припомня ДПА.

Великобритания ще предостави 150 000 дрона на Украйна до края на тази година в рамките на пакет от помощ на стойност 752 милиона британски лири Снимка: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Джензито Вики те кани на разходка с „Машина на времето“ (Видео)