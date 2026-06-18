Гърция възстанови фасадата на Партенона от 19 век

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Гърция възстанови фасадата на Партенона в Атина по начина, по който е изглеждала в началото на 19 век. Западната фасада сега е в най-завършения си вид за първи път от около 220 години, похвалиха се местните власти.

Новината съобщи министерството на културата на Гърция след продължителната реставрация на световноизвестния паметник.

2500-годишният храм, посветен на богинята Атина, се намира на хълм над гръцката столица и се посещава от над 4 милиона души годишно.

„Днес гледаме западния фронтон на Партенона така, както не сме го виждали от два века", заяви министърът на културата Лина Мендони.

„За първи път от около 220 години западната страна на Партенона е представена от Министерството на културата във възможно най-пълния си вид. Гледката е наистина впечатляваща", добави тя.

Министерството посочи, че екип от археолози, инженери и майстори е използвал както запазени древни фрагменти, така и нов мрамор, за да запълни липсващи части и да укрепи западната фасада на паметника.

По данни на министерството храмът сега е във възможно най-близкия си вид до периода непосредствено след изнасянето на около половината от запазените му статуи по нареждане на лорд Елгин, британски посланик в Османската империя.

Тези статуи днес се намират в Британския музей в Лондон, съобщава БГНЕС.

Великобритания настоява, че произведенията са придобити законно, а последователни британски правителства отбелязват, че решението по въпроса зависи от самия музей.

Под ръководството на председателя Джордж Озбърн, бивш финансов министър, Британският музей води продължителни разговори с гръцките власти за формула, която би позволила мраморите да бъдат изложени в Атина. Въпосът е поставян и от премиера Киракос Мицотакис.

Фрагменти от скулптурите на Партенона се съхраняват още в музеи в Париж, Копенхаген, Мюнхен, Виена и Вюрцбург.