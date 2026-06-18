Радев обяви в Брюксел вето на санкциите срещу Русия: Ние сме едно православно семейство (Обновена)

Премиерът съобщи, че ще разговаря днес с Володимир Зеленски по искане на украинската страна

Българският премиер Румен Радев обяви от Брюксел, че ще наложи вето на новия пакет санкции срещу Русия. Министърът председателят призова религията и политиката да не се смесват по повод искането на ЕС патриарх Кирил също да бъде санкциониран заради подкрепата му за руската агресия срещу Украйна.

„Нека не смесваме политиката с религията. Днес в София казах, че времето на кръстоносните походи отмина. Тази война вече излезе извън окопите. Тя се разпростира върху икономиката, енергетиката, виждаме, че засяга културата и спорта, а сега остава да обхване и религията. Да, ще наложим вето", заяви Радев.

Премиерът подчерта, че не се интересува от личността патриарх Кирил, а от отношението към православната общност и Руската православна църква като институция.

„Не ме интересува патриарх Кирил. Мен ме интересува Руската православна църква, защото руското православие има принос за нашето освобождение от петвековното османско робство. Не ме интересува какво прави патриархът. Мен ме интересува цялото руско общество, което има тази църква. Тя е източноправославна, както и нашата. Ние сме едно семейство", каза Радев пред български журналисти..

По думите му по подобни въпроси трябва да бъде чута и позицията на Българската православна църква.

„Тук трябва да има мнение и Българската православна църква, когато говорим за такъв тип санкции. С какво точно този тип санкции ще допринесат за края на войната?", попита той и подчерта: „Да, ще наложа вето".

Радев коментира и икономическите рискове от нови ограничителни мерки срещу Русия, като предупреди, че те могат да засегнат ключови сектори в България.

„Мога да посоча риска за функционирането на АЕЦ „Козлодуй", риска за снабдяването на столичното метро с резервни части, както и опасенията на Министерството на земеделието за доставките на торове за България и за Европейския съюз. Всички тези въпроси предстои да бъдат разглеждани в съветите на Европейския съюз", заяви Радев.

Още в сряда министърът на външните работи Велислава Петрова обяви, България не подкрепя налагането на символни санкции, свързани с руския патриарх Кирил, каквито са разписани в 21-ия пакет на ЕС.

Освен това сме против и част от тези в енергетиката, които са свързани с "Лукойл".

Премиерът съобщи, че ще разговаря днес с украинския президент Володимир Зеленски в Брюксел в кулоарите на Европейския съвет. Раден отбеляза, че днешната му среща сък Зеленски е по искане на украинската страна и очаква да научи какъв е поводът. Радев посочи, че България ще подкрепи процеса на преговорите за присъединяване на Украйна към ЕС. България в никакъв случай няма да възпрепятства процеса на започване на преговорите, допълни той.

Попитан дали има приятели в ЕС, премиерът каза, че има прекрасни отношения с всички европейски лидери. България има много приятели със своята разумна и рационална политика, обобщи той. Попитан дали може някой от лидерите в ЕС да го убеди да промени българската позиция за санкциите срещу Русия, Радев не изключи такава възможност. Ако този лидер успее да ме убеди, че ще успее да минимизира риска за българската икономика, готов съм да бъда убеден, каза премиерът.