Шефът на „Росатом“ обвини Украйна, че убила с дрон ключов служител в Запорожката АЕЦ

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Ръководителят на руската държавна агенция за атомна енергия „Росатом" Алексей Лихачов обвини Украйна, че е убила служител на ключова позиция при атака с дрон срещу контролираната от Русия Запорожка атомна електроцентрала в Югоизточна Украйна, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Засега няма коментар от страна на Украйна. Ройтерс прави уговорката, че информацията не може да бъде проверена по независим път.

Руските сили поеха контрола върху Запорожката АЕЦ - най-голямата атомна електроцентрала в Европа - малко след нахлуването си в Украйна през февруари 2022 г., като двете страни редовно се обвиняват взаимно, че застрашават безопасността ѝ с военни действия.

Ръководителят на „Росатом", заяви, че украински дронове са атакували вчера близкия град Енергодар (на украински Енерходар) — мястото, където живее по-голямата част от персонала на централата. Един служител от централния ремонтен цех е бил убит, а лекарите се борят за живота на служител, ранен при същата атака.

„Това е ключовият персонал на централата, от който пряко зависи безопасността на оборудването в най-голямата атомна електроцентрала в Европа", подчерта Лихачов.

Вече имаше подобен случай през април тази година, когато Русия съобщи, че работник от централата е бил убит при украинска атака с дрон, припомня Ройтерс.