Канцлерът на Австрия Щокер: ЕС трябва да поднови контактите с Путин

Европейският съюз трябва да се възползва от "набралия сила тласък" около мирните преговори за Украйна, за да поднови контактите с руския президент Владимир Путин, заяви в интервю за британския в. "Файненшъл таймс" австрийският канцлер Кристиан Щокер, цитиран от Ройтерс.

"Войните се прекратяват не с оръжия, а с успешна дипломация. А за да може дипломацията да бъде успешна, трябва да преговаряте и първо трябва да бъдат отворени именно тези преки канали", посочи Щокер, съобщава БТА.

Австрийският канцлер Кристиан Щокер се застъпи и за по-добра стратегия на Европейския съюз относно Китай, тъй като по неговите думи Пекин се е превърнал в системен съперник на ЕС, предаде австрийската информационна агенция АПА.

Щокер направи това изявление преди началото на срещата на върха на страните от ЕС, посветена на макроикономическите дисбаланси в световната икономика. В тази насока канцлерът извади на преден план търговския дефицит на ЕС с Пекин, който по неговите думи възлиза един милиард евро всеки ден.

В сектора на услугите ЕС разполага с излишък от 50 милиарда евро на годишна основа, докато дефицитът се наблюдава при търговията със стоки, като той възлиза на 350 милиарда евро, допълни Щокер.

Той се съгласи със становището на белгийския премиер Барт де Вевер, който заяви в интервю пред британското издание „Файненшъл таймс", че се е застъпил за приемането на нова стратегия на ЕС относно Китай.

„Трябва да решим как да подходим в стратегически план с Китай", подчерта Щокер, като допълни, че последната стратегия на ЕС за Китай е от 2019 г., в която китайската страна се разглежда едновременно като конкурент, партньор и системен съперник. По думите на Щокер подобно преплитане на такива определения не следва да бъде допускано повече.

„Неприятната истина е, че в много области Китай е не само конкурент, но участва в конкуренцията, действайки при други условия. Така например китайските стоки получават големи държавни субсидии, докато същевременно Пекин изолира собствените си пазари от външна конкуренция", подчерта Щокер.

Австрийският канцлер изтъкна, че търговската война много рядко има ползи за националната икономика като даде пример с Китай и САЩ и призова Европа да извлече необходимите поуки от тяхното противопоставяне в търговските отношения.