“Ако Украйна ще гори, Москва също ще гори”: Киев удари руската столица с 200 дрона (Обзор)

17 души са ранени след нападението

200 украински дрона удариха няколко места в Москва при най-голямата въздушна атака на Киев срещу руската столица от началото на войната, съобщи “Гардиан”. При атаката в четвъртък е била поразена голяма петролна рафинерия, а 17 души са ранени.

Украинският президент Володимир Зеленски определи нападението като отговор на руските удари по манастира “Киево-Печорска лавра”.

“Не искаме тази война и никога не сме я искали. Но ако Украйна ще гори, вашата Москва също ще гори... Време е да се сложи край на агресията, време е да се сложи край на тази война”, обяви Зеленски.

Пожари избухнаха, след като рафинерията “Капотня” в югоизточна Москва беше ударена, а кълба от дим се издигаха в небето. Видеоклипове показват как капакът на голям резервоар за съхранение на петрол е взривен на десетки метри във въздуха от силата на експлозията. Рафинерията, едно от най-важните енергийни съоръжения на Москва, доставя до 40% от бензина на столицата и около 50% от дизеловото гориво.

Западни издания съобщиха и за горящ търговски център, след като отломки от дрон паднали върху сградата, а няколко жилищни високи блока в Москва са били евакуирани. Четирите летища в руската столица са били временно затворени, а над 500 полета отменени или забавени след нападението.

Русия заяви, че нейните системи за противовъздушна отбрана са прихванали и унищожили около 1000 украински дрона и четири крилати ракети при атаката.

Атаката с дронове дойде часове след като Зеленски заяви, че е провел “важен координационен разговор” с президентите на САЩ и Франция и е получил обещания за по-нататъшна подкрепа след международната среща на върха на Г-7 тази седмица.

