ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Наталия Ефремова: Създаването на качествени и дост...

Времето София 25° / 25°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23070180 www.24chasa.bg

Хвърлиха 3-годишно момче при крокодилите в зоопарк в Кеймбридж

2988
Крокодил СНИМКА: Pixabay (илюстративна)

3-годишно момче бе хвърлено в заграждение за крокодили в зоопарка в Кеймбридж, Англия. Детето е откарано в болница в критично състояние.

30-годишен непознат мъж за него и полицията мъж от Норфолк е арестуван по подозрение в опит за убийство

Полицията в Кеймбриджшир съобщи, че служители са се озовали на сигнала малко преди 13:30 ч. днес, след като малкото дете е било хвърлено в заграждението.

Момчето е откарано по спешност в болница „Аденбрук" със сериозни наранявания и е в „критично, но стабилно" състояние.

След травмиращия инцидент в зоологическата градина е засилено полицейското присъствие.

Детектив инспектор Верити Маккан казва пред "Дейли мейл":

„На този етап разговаряме с хора, които са били в зоологическата градина по време на този стресиращ инцидент, за да разберем повече за обстоятелствата. Не вярваме, че арестуваният мъж и детето се познават.

„Служителите подкрепят семейството на момчето в болницата и мислите ни остават с тях."

Заграждението за крокодили в Джонсънс от Олд Хърст е семеен зоопарк с фермерски магазин, чайна и стекхаус. Описва се като „работеща ферма и зоопарк с тропически градини, разположени в сърцето на провинцията".

Зоологическата градина е дом на повече от 100 животни, "от величествени африкански лъвове и бенгалски тигри до невероятни крокодили, очарователни лениви мечки и много други", пише още в описанието.

Бен Обезе-Джекти, депутат от Консервативната партия за Хънтингдън, каза: „Наясно съм с инцидента в Джонсънс от Олд Хърст и поддържам връзка с висши офицери от Голд Командването, които третират това като критичен инцидент.

„Това вече е криминално разследване на живо и бих помолил хората да се въздържат от спекулации онлайн. Полицията ще предостави актуализация с допълнителна информация своевременно."

„Мислите ми са с младата жертва и семейството му в този изключително травмиращ и труден момент."

Крокодил СНИМКА: Pixabay (илюстративна)

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Джензито Вики те кани на разходка с „Машина на времето“ (Видео)