Тръмп накарал Рубио да търси принтер във Версайския дворец за споразумението с Иран

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Американският президент Доналд Тръмп е накарал държавния секретар Марко Рубио да търси принтер във Версайския дворец, след като спонтанно решил да подпише споразумение с Иран, докато обикаля Огледалната зала с френския презиедент Еманюел Макрон.

Според френския дипломатически източници, помощниците на Тръмп са се надпреварвали да намерят къде да отпечатат на хартия документа.

Президентът на САЩ е бил информиран, че сделката е финализирана малко след пристигането си в историческия френски дворец, където е присъствал на вечеря, организирана от френския президент Еманюел Макрон.

Твърди се, че г-н Тръмп е казал на г-н Макрон за пробива, докато двамата са започнали обиколка на Огледалната зала на Версай, преди да решат да подпишат споразумението незабавно.

Неочакваното решение предизвикало търсене на принтер в последния момент след 23:00 часа, като държавният секретар на САЩ Марко Рубио се обърнал за съдействие към френския външен министър Жан-Ноел Баро, пише "Дейли мейл".

На помощ се притекъл френски помощник и в рамките на минути документът е отпечатан, докато гостите все още вечерят в долната галерия на двореца.

След това Рубио се появил, носейки текста на споразумението, което позволи да започне подготовката за церемонията по подписването.

Според присъстващите, чиниите за вечеря са прибрани, за да се освободи място за прясно отпечатани копия на документа както на английски, така и на фарси, докато десетки гости наблюдават куриозната ситуация.

Преди да подпише, Тръмп прегледа накратко текста и каза на приблизително 30-те души, събрани около него: „Не беше лесно. Уверявам ви!"

Макрон наблюдавал подписването от другата страна на масата, усмихвайки се, докато споразумението е официално завършено.

Моментът се разигра пред телевизионни камери, излъчващи изображения по целия свят, като гостите, според съобщенията, са извадили телефоните си, за да заснемат историческата сцена.

Френски министри, присъстващи на вечерята, заявиха, че не са били информирани предварително, че подписването ще се състои.

„За нас, министрите на френското правителство, това беше изненада", каза министърът на икономиката и финансите Ролан Лескюр пред RTL.

Американският президент в крайна сметка присъства на срещата на върха на Г-7, организирана от Франция, и остана до нейното приключване, преди да приеме покана да присъства на допълнителна вечеря във Версай, отбелязваща 250-годишнината от американската независимост.

Френски дипломатически източници описаха решението за подписване на споразумението във Версай като значителен жест към г-н Макрон, наричайки го „знак на доверие и уважение" към френския президент.

Това се случва, след като Тръмп отправи остра атака към бившия президент Барак Обама, докато той защитаваше предложеното от него мирно споразумение с Иран на срещата на върха на Г-7.

Тръмп твърди, че иранците са описали Обама като „глупав кучи син", когато е водил преговори с тях през 2015 г., тъй като е настоявал, че сделката, която е сключил, е много по-добра.

Президентът направи това твърдение по време на напрегната среща с египетския президент Абдел Фатах ал-Сиси, където Тръмп се разгневи от кризата в Близкия изток и обвини Обама, че се е опитал да „измъкне подкуп" от проблемите в региона.

„Той му даде 1,7 милиарда долара в брой, зелени пари от банки в Boeing 757 и го вкара в Иран", каза Тръмп за сделката от 2015 г.

„Той се опита да измъкне подкуп. Аз не съм го направил. Никой не споменава това... И знаете ли какво направиха иранците? Те се смяха на Обама. И казаха: „Той е глупав кучи син."

Атаката дойде, след като Обама разкритикува сключването на сделка между Тръмп и Иран в интервю за „Добро утро, Америка" тази седмица, където заяви, че войната на Тръмп не е довела до по-добри резултати от тези, които той е постигнал преди повече от десетилетие.