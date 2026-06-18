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Кая Калас: ЕС все още не е решил дали ще премахне санкциите срещу Иран

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Кая Калас/Twitter/@martenkokk

Върховният представител на Европейския съюз по въпросите за външната политика и сигурността Кая Калас заяви днес, че ако се постигне споразумение за иранската ядрена програма, то тогава може да се обсъди премахването на някои санкции срещу Иран, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Веднага щом обстоятелствата го позволяват, държавите членки, разбира се, ще обсъдят дали премахването на санкциите е уместно, но все още не сме достигнали до този етап", посочи Калас преди срещата на върха в ЕС в Брюксел.

Кая Калас/Twitter/@martenkokk

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