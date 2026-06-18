Протестиращите студенти в Сърбия ще издигнат свой кандидат за президент

Когато бъдат насрочени избори за президент, протестиращите студенти в Сърбия ще издигнат свой кандидат, предава регионалната телевизия Ен1, цитирана от БТА.

Представителят на протестиращите студенти Чеда Алексич обяви това намерение по време свое участие в предаването на Ен 1 "Отвъд новините".

Думите му идват два месеца след като ректорът на Белградския университет проф. Владан Джокич обяви, че е съгласен да се кандидатира за държавен глава на Сърбия, ако бъде помолен за това от протестиращите студенти.

В интервюто пред Ен1 студентът Алексич не посочи име на кандидат президент.

Той заяви, че студентското движение, възникнало спонтанно след трагичния инцидент в Нови Сад на 1 ноември, когато падна козирката на наскоро ремонтираната жп гара и причини смъртта на 16 души, е решено да спечели бъдещите президентски и парламентарни избори при законодателните условия, които съществуват в момента.

„Самите избирателни закони не са лошо устроени и осигуряват добра рамка за провеждане на избори, но тези закони всъщност не функционират на практика. Вярваме, че при тези условия трябва да спечелим, защото сме сигурни, че правителството няма да приеме справедливи условия, тъй като знае, че ще загуби", каза Алексич.

Той добави, че студентското движение ще работи по обучението на наблюдатели на избори, позовавайки се на опита от частичните местни избори, които се проведоха в 10 общини в Сърбия в началото на годината.

„На местните избори имахме възможност да тестваме системата, която обмисляхме. По това време не участвахме в съставянето на списъците, а по-скоро предоставяхме техническа поддръжка", каза той. Студентът Алексич оцени, че целта на движението е да се превърне в по-широк социален фактор.

„Постигаме така наречения „ефект на цунами", като оставаме непоколебими. Когато ни удари полицейска палка, на следващия протест сме още повече", каза студентът.

Помолен да коментира посланието на германския канцлер Фридрих Мерц, който заяви, че Сърбия трябва да реши какво е бъдещето ѝ, Алексич отговори, че смята, че посланието се отнася предимно до правителството.

„Ние със сигурност сме най-силният политически играч, проучванията и митингите показват това, но аз смятам, че този въпрос е адресиран към управляващата партия, която обещава курс към евроинтеграция на Сърбия от 14 години. Европейският съюз не може повече да чака и да слуша лъжите, които сръбското правителство разпространява", каза той.

В събота в Нови Сад студентското движение свиква своите привърженици на събитие, на което ще изложи част от идеите си, свързани с изборите.

През май 2025 година, след многобройни масови протести и блокади, студентите за първи път поискаха свикването на предсрочни парламентарни избори, но президентът на Сърбия Александър Вучич отказа да ги насрочи.