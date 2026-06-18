Осъдиха на доживотен затвор учител, убил и малтретирал сексуално 13-месечно бебе

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Осъдиха на доживотен затвор учител, сексуално малтретирал 13-месечно бебе в Англия.

37-годишният Джейми Варли уби и сексуално малтретира 13-месечния Престън Дейви, след като го осинови с приятеля си. Той получи доживотна присъда, майката на бебето казва пред съда: „Никога няма да ви простя", пише "Дейли мейл".

Неговият партньор, 32-годишният мениджър продажби Джон Макгоуън-Фейзакърли, който е бил съучастник в смъртта на Престън, е осъден на 25 години.

Нито един от обвиняемите не е проявил емоция, докато присъдите бяха прочетени в Кралския съд в Престън.

Прокурорите заявиха, че това е един от „най-шокиращите и ужасяващи" случаи, с които някога са се занимавали, когато двамата бяха осъдени от жури в понеделник след осемседмичен съдебен процес.

Престън е бил отнет от майка си, осъдената убийца Сара Дейви, със заповед за спешни грижи от Общински съвет на Олдъм и е настанен в приемна грижа на петдневна възраст.

След това е осиновен от Варли и Макгоуън-Фейзакърли на деветмесечна възраст и е подложен на ужасяващо сексуално и физическо насилие в дома им в Блекпул.

Тази сутрин Дейви ридаеше в съда, докато казваше на осиновителите убийци на сина си: „Никога няма да ви простя".

В изявление тя каза, че „светът ѝ свърши", когато разбра, че синът ѝ е починал, добавяйки, че сега живее с „невъобразимата болка от това да се чуди през какво е преминал".

Произнасяйки присъдата, съдия Марк Търнър каза, че Престън е бил изправен пред „непрестанно малтретиране" и пренебрегване, преди да бъде убит от Варли по време на сексуално нападение.

Обръщайки се към Варли, той каза: „Ти направи това. Ти го уби. Доживотната присъда е последна мярка за случаи с най-голяма тежест.

„Това е случай с най-голяма тежест. Трябва да останеш в затвора до края на живота си. Никога няма да имаш право на условно освобождаване."

Варли, който повърна на подсъдимата скамейка, когато беше осъден за убийство в понеделник, изглеждаше измършавял и седеше със скръстени ръце в скута си, гледайки право напред.

Престън е роден от Дейви през юни 2022 г., докато тя беше в и извън затвора, след като беше осъдена за безчувственото убийство на пенсионер, когато беше на 14 години.