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1,1 млрд. деца в риск заради климата (Графика)

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ООН призовава правителствата и работодателите да обърнат повече внимание на защитата на здравето на работниците, които са изложени на екстремна жега. СНИМКА: АРХИВ

Почти половината от децата в света – около 1,1 милиарда – са изложени на поне три припокриващи се климатични опасности, докато почти всяко дете е изложено на поне една, според нов доклад на UNICEF.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

ООН призовава правителствата и работодателите да обърнат повече внимание на защитата на здравето на работниците, които са изложени на екстремна жега. СНИМКА: АРХИВ

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