1,1 млрд. деца в риск заради климата (Графика)

Почти половината от децата в света – около 1,1 милиарда – са изложени на поне три припокриващи се климатични опасности, докато почти всяко дете е изложено на поне една, според нов доклад на UNICEF.
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Почти половината от децата в света – около 1,1 милиарда – са изложени на поне три припокриващи се климатични опасности, докато почти всяко дете е изложено на поне една, според нов доклад на UNICEF.
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