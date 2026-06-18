Изписаха от болницата българския полицай, прострелян в Атлантик Сити

Българският полицай Кристиян Иванов, прострелян в Атлантик Сити, вече е изписан от болницата. Радостната новина съобщиха от Българо-американската полицейска асоциация. Ето какво пишат оттам:

"С радост съобщаваме, че нашият колега от Б.А.П.А., сержант Кристиян Иванов, днес беше изписан от болницата в Атлантик Сити, щата Ню Джърси. Сега той ще започне дълъг период на рехабилитация с екип от лекари в специализиран център. Нека всички му пожелаем бързо и пълно възстановяване! Благодарим ви за подкрепата! "

Полицията в Атлантик Сити пое изцяло разходите по медицинските грижи на сержант Иванов по време на престоя му в болница. Въпреки това семейството му ще се изправи пред допълнителни финансови затруднения, свързани с лечението и дългия процес на възстановяване.

Сред очакваните разходи са временната невъзможност на съпругата му да работи, необходимостта от детегледачка за децата им, както и други непредвидени разходи. В подкрепа на семейството колегите на Иванов от полицията в Атлантик Сити организираха дарителска кампания в платформата GoFundMe, която бързо събра необходимата до момента сума.