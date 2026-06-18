Белият дом предостави на Конгреса на САЩ копие на меморандума с Иран

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Белият дом предостави на Конгреса на САЩ копие на меморандума за разбирателство между Вашингтон и Техеран, койтно бе подписан във Версайския дворец от президента Доналд Тръмп.

Междувременно вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс заяви, че президентската администрация е уверена, че може временно да отмени санкциите срещу Техеран, без да е необходимо одобрението на Конгреса.

„Чувстваме се доста уверени, че може временно да отменим тези санкции, без да се обръщаме към Конгреса и да търсим неговото одобрение за това", каза Ванс пред репортери в Белия дом, цитиран от БТА.