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Белият дом предостави на Конгреса на САЩ копие на меморандума с Иран

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Членовете на Конгреса ще са запознаят с документа. СНИМКА: Пиксабей

Белият дом предостави на Конгреса на САЩ копие на меморандума за разбирателство между Вашингтон и Техеран, койтно бе подписан във Версайския дворец от президента Доналд Тръмп

Междувременно вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс заяви, че президентската администрация е уверена, че може временно да отмени санкциите срещу Техеран, без да е необходимо одобрението на Конгреса.

„Чувстваме се доста уверени, че може временно да отменим тези санкции, без да се обръщаме към Конгреса и да търсим неговото одобрение за това", каза Ванс пред репортери в Белия дом, цитиран от БТА.

Членовете на Конгреса ще са запознаят с документа. СНИМКА: Пиксабей

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