В Канада арестуваха 19-годишен за стрелбата по консулството на САЩ в Торонто

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Канада арестува тийнейджър за стрелбата по констулството на САЩ в Торонто през март.

Деветнадесетгодишен заподозрян е бил задържан в същия град, съобщи днес местната полиция, цитирана от Франс прес.

„Зара Джуби беше задържан и вече са му повдигнати обвинения във връзка с този инцидент", се казва в комюникето.

Мъжът по-конкретно е обвинен, че е стрелял по външната част на американското консулство на 10 март, преди да избяга заедно с друг заподозрян, който беше арестуван преди няколко дни. Смята се, че вторият човек е бил в същия автомобил като Зара Джуби.

Стрелбата доведе до засилване на охраната на американските и израелските дипломатически сгради в града, на фона на войната в Близкия изток. Широкомащабната полицейска операция, проведена през последните седмици като част от разследването, доведе до смъртта на полицай от Торонто, застрелян по време на акция в квартал в северозападната част на града на 11 юни.

Полицията в Торонто в момента разследва „други несвързани случаи", но със „сходен и повтарящ се начин на действие", включително стрелба срещу синагога на 2 март, заяви във вторник началникът на полицията Майрън Демкиу.

„Сблъскваме се с наемни убийци", добави той, уточнявайки, че млади хора били набирани за извършване на насилствени действия, без да даде подробности за евентуалните поръчители или за мащаба на мрежата, информира БТА.

В разследването участват множество държавни служби, включително антитерористичното звено за сигурност и Кралската канадска конна полиция.