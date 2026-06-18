ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Министър Ивкова: Ремонтите на психиатриите ще се о...

Времето София 20° / 20°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/index.php/mezhdunarodni/article/23071317 www.24chasa.bg

Армията на САЩ официално обяви край на блокадата на иранските пристанища

1276
Корабите вече плават свободно. СНИМКА: Pixabay

Армията на САЩ официално обяви отблокирането на иранските пристанища след подписания меморандум за мир между двете страни. Тя се отнася за плавателните съдове, влизащи и излизащи от пристанищата и бреговите зони на Иран, предаде Ройтерс, позовавайки се на съобщение, публикувано днес от Централното командване на Въоръжените сили на САЩ (СЕНТКОМ) в социалната платформа Екс.

В изявлението се казва и че американските военноморски кораби, които са в прилежащата акватория, засега ще останат там.

По-рано днес американският вицепрезидент Джей Ди Ванс заяви, че 12,5 милиона барела петрол са преминали през Ормузкия проток след подписването на меморандума за разбирателство между САЩ и Иран за слагане на край на продължилата почти четири месеца война.

Президентите на САЩ и Иран Доналд Тръмп и Масуд Пезешкиан подписаха поотделно споразумението за прекратяване на войната в Близкия изток, като  Ислямската република се съгласи да разреди обогатения си уран в замяна на значително облекчаване на икономическото си положение.

Утре в Швейцария ще се състои официалната церемония по повод подписването на меморандума за разбирателство, като ще започнат и технически дискусии по споразумението, съобщава БТА.

Корабите вече плават свободно. СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Джензито Вики те кани на разходка с „Машина на времето“ (Видео)