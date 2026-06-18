Армията на САЩ официално обяви край на блокадата на иранските пристанища

Армията на САЩ официално обяви отблокирането на иранските пристанища след подписания меморандум за мир между двете страни. Тя се отнася за плавателните съдове, влизащи и излизащи от пристанищата и бреговите зони на Иран, предаде Ройтерс, позовавайки се на съобщение, публикувано днес от Централното командване на Въоръжените сили на САЩ (СЕНТКОМ) в социалната платформа Екс.

В изявлението се казва и че американските военноморски кораби, които са в прилежащата акватория, засега ще останат там.

По-рано днес американският вицепрезидент Джей Ди Ванс заяви, че 12,5 милиона барела петрол са преминали през Ормузкия проток след подписването на меморандума за разбирателство между САЩ и Иран за слагане на край на продължилата почти четири месеца война.

Президентите на САЩ и Иран Доналд Тръмп и Масуд Пезешкиан подписаха поотделно споразумението за прекратяване на войната в Близкия изток, като Ислямската република се съгласи да разреди обогатения си уран в замяна на значително облекчаване на икономическото си положение.

Утре в Швейцария ще се състои официалната церемония по повод подписването на меморандума за разбирателство, като ще започнат и технически дискусии по споразумението, съобщава БТА.