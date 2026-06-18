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Тръмп: Очаквам пълно прекратяване на огъня между "Хизбула" и Израел

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Войник на „Хизбула“ СНИМКА: Pixabay

Американският президент Доналд Тръмп очаква пълно прекратяване на огъня между ливанската шиитска групировка "Хизбула" и Израел, включително в Ливан.

"Насърчаваме всички в региона на Близкия изток да запазят ангажимента си да позволят нашите преговори да се развият по прекрасен начин", написа Тръмп в собствената си социална мрежа "Трут Соушъл".

"Пазарите харесват това, което се случва - с Цените на Петрола, паднали много надолу, а Акциите много нагоре", пише президентът на САЩ, ден след като подписа меморандум за разбирателство за прекратяване на близо четиримесечния конфликт с Иран.

Войник на „Хизбула“ СНИМКА: Pixabay

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