Отмениха планираната блокада на граничните пунктове със Северна Македония

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Засега се отменя планираната блокада на трите гранични пункта между България и Северна Македония.

Насроченият за неделя мирен протест на „Гюешево-Деве баир", „Станке Лисичково-Делчево" и „Златарево-Ново село" засега се отменя, съобщи Виктор Стоянов, председател на фондация „Македония". Решението е взето след проведени разговори с представители на Министерството на външните работи, както и с българския посланик в Скопие.

След разговорите се е стигнало до извода, че дори краткотрайно блокиране на границата, би бил(о контрапродуктивно в усложнените отношения между двете страни. Идеята за блокада дойде след палежа на автомобили на българското посолство в Скопие.

Било е отчетено, че подобна форма на натиск може да създаде допълнително напрежение и да ангажира значителен административен и полицейски ресурс.

Стоянов съобщи, че вече са уведомени и отговорните институции, за да не се предприемат действия по организация и обезпечаване на протеста. По думите му това е направено с оглед оптимизиране на ресурсите и избягване на ненужно напрежение в граничните райони.

Председателят на фондацията подчерта, че съществува сериозен обществен интерес и натрупано обществено напрежение по темата, което той определи като „гражданска енергия" и „справедлив гняв". Според него тази енергия следва да бъде насочена към други продуктивни форми на действие.

В тази връзка от фондация „Македония" ще предложат алтернативни инициативи, чрез които гражданите да изразят недоволството си, съобщава БТА.

От организацията подчертават, че макар протестът да се отменя на този етап, темата остава актуална и ще продължат да работят за ангажиране на обществото по нея.