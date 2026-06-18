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Белгийският крал Филип прие Зеленски в двореца в Брюксел

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Зеленски се срещна и с Антонио Коща в Брюксел. Снимка: Ройтерс

Белгийският крал Филип прие украинския президент Володимир Зеленски се срещна с белгийския крал Филип в Кралския дворец в Брюксел. Зеленски го запозна с последиците от руските атаки срещу Украйна, пише в изявление, публикувано в канала на президента в Телеграм, предаде Укринформ.

"По време на аудиенцията при Негово Величество белгийския крал Филип говорих за последиците от руските атаки срещу Украйна, включително щетите върху Киево-Печорската лавра. Обсъдихме необходимостта от засилване на санкционния натиск върху Русия, ситуацията на фронтовата линия и дипломатическата работа с партньорите", заяви Зеленски, цитира БТА.

На срещата е била разгледана и европейската интеграция на Украйна и развитието на двустранното отбранително сътрудничество.

Зеленски има планирани срещи в Белгия с европейски лидери, представители на НАТО и белгийските власти. Украинският президент ще се срещне и с българския премиер Румен Радев.

Зеленски се срещна и с Антонио Коща в Брюксел. Снимка: Ройтерс

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