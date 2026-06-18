Макрон: Войната между САЩ и Иран не е напълно приключила

Френският президент Еманюел Макрон подхожда с умерен оптимизъм след меморандума за мир между САЩ и Иран. Макрон заяви по телевизия "Франс 2", че не вярва, че войната е напълно приключила, въпреки споразумението, подписано предния ден от американския му колега Доналд Тръмп във Версай, както и от президента на Иран Масуд Пезешкиан, предаде Франс прес.

"Винаги е по-добре да има споразумение, отколкото война, особено когато може да има рискове от ескалация на напрежението", посочи Макрон. "Влизаме в нова фаза - на сътрудничеството, на диалога, което е по-добре от войната", добави френският президент, цитиран от БТА.

Държавният глава на Франция съобщи, че решението на американския президент да подпише споразумението с Иран във Версай, по време на вечеря, на която го бил поканил след срещата на Г‑7 в Евиан, "е било взето по доста спонтанен начин".

Израелският премиер Бенямин Нетаняху "трябва да прояви чувство за отговорност и рационалност", посочи от друга страна Макрон, като прецени, че офанзивата срещу ливанското шиитско движение "Хизбула" в Южен Ливан "в дългосрочен план противоречи на интересите на Израел"

"Хизбула" е риск за Израел, това е напълно вярно", призна в същото време президентът на Франция, но подчерта, че сигурността на Държавата Израел "не може да бъде гарантирана чрез завладяване на съседна територия".

Според Макрон политиката на Нетаняху, както в Ливан, така и в ивицата Газа и на Западния бряг, "подхранва недоволството на хората във всички населени места в региона, както и насилието".

Той подчерта, че отново ще се опита да мобилизира международната общност, за да "помогне на ливанската армия да възстанови контрола над своята територия".