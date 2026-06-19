Макрон похвали украинските дронове

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Френският президент Еманюел Макрон похвали способността на Украйна да развива собствено военно производство и определи капацитета ѝ за производство на дронове като „поразителен".

В интервю за телевизия „Франс 2", дадено часове след мащабната украинска атака с дронове срещу Москва, той подчерта, че Киев продължава да впечатлява със своята устойчивост повече от четири години след началото на войната, посочи БТА.

„Днес имаме война на дронове и в тази война украинският производствен капацитет е поразителен", заяви Макрон.

По думите му Украйна продължава да се съпротивлява с „храброст, способност за иновации и военно производство, които смайват всички още от първия ден".

Изказването му идва след най-мащабната украинска атака с дронове срещу Москва от поне две години насам. Ударите предизвикаха пожари в района на руската столица и доведоха до временно нарушаване на работата на няколко от основните летища.

През последните две години безпилотните системи се превърнаха в един от най-важните елементи на войната. Украйна значително увеличи производството на дронове за разузнаване, удари по цели в дълбочина и защита на фронтовите позиции, като все по-често използва местно разработени технологии.

Въпреки че руските сили продължават да оказват натиск по части от фронта, темпото на тяхното настъпление през тази година се забави. Същевременно дипломатическите усилия за прекратяване на войната засега не водят до пробив.

Макрон обаче заяви, че по време на срещата на Г-7 е бил отчетен „истински напредък" по отношение на подкрепата за Украйна, особено от страна на Съединените щати.

По думите му американският президент Доналд Тръмп е дал сигнали за по-активна позиция, като е заявил, че Русия „трябва да сключи споразумение" и е допуснал възможността Вашингтон отново да наложи санкции върху руския петрол.

„Убеден съм, че президентът Тръмп ще вложи повече ангажираност, за да можем колективно да помогнем на Украйна в тези военни усилия, да се защитава и да защити територията си", каза Макрон.

Френският президент добави, че съюзниците трябва да окажат „по-голям натиск върху Русия и върху нейната икономика", за да бъде Москва върната на масата на преговорите.