Опитът за диалог с Путин разцепи лидерите на ЕС

Опитът на председателя на Европейския съвет Антонио Коща да отвори дипломатически канали към Москва предизвика разногласия сред лидерите на Европейския съюз.

Това показа, че в Брюксел няма единно мнение кога и при какви условия трябва да започне диалог с Русия за прекратяване на войната в Украйна.

Темата е особено чувствителна, тъй като от началото на пълномащабната руска инвазия през февруари 2022 г. политическите контакти между ЕС и Кремъл са сведени до минимум. Европейската политика досега беше, че всякакви мирни инициативи трябва да бъдат съгласувани с Киев и да не дават възможност на Москва да използва преговорите за печелене на време или за затвърждаване на завоюваните територии.

Именно затова част от европейските лидери посрещнаха резервирано инициативата на Коща. По информация на германски представители, обсъждана по време на срещата на върха в Брюксел, опитът за установяване на контакт е бил възприет като недостатъчно координиран и предприет без необходимата предварителна подготовка, посочи БТА.

Скептиците изтъкват, че Русия продължава военните си действия и не показва ясни признаци, че е готова за реални преговори.

Нидерландският премиер Роб Йетен заяви, че досега президентът Владимир Путин не е демонстрирал сериозна готовност за мирен процес и именно това остава основната пречка пред всякакви дипломатически усилия.

Други европейски лидери обаче смятат, че дори в условията на война комуникационните канали не бива да бъдат напълно затваряни.

Испанският премиер Педро Санчес подчерта, че всяка инициатива, която би могла да помогне за постигане на мир, заслужава подкрепа. Австрийският канцлер Кристиан Щокер също защити необходимостта от диалог, като отбеляза, че всички мирни процеси започват именно с разговори.

Украинският президент Володимир Зеленски, който участва в срещата като гост, заяви, че не разполага с подробна информация за осъществените контакти. От страна на ЕС беше потвърдено единствено, че през последните седмици са проведени ограничени дипломатически разговори на техническо ниво с цел възстановяване на комуникационни канали, без да се водят реални преговори.

В крайна сметка лидерите на ЕС демонстрираха единство по основния въпрос. В общата си декларация те подкрепиха дипломатическите усилия за прекратяване на войната, но отново настояха Русия да се съгласи на пълно и безусловно прекратяване на огъня и да покаже реална готовност за преговори.

Срещата в Брюксел беше важна и по друга причина. За първи път от повече от година всички 27 държави членки подкрепиха единодушно обща декларация в подкрепа на Украйна. Това стана възможно след промяната в политическата ситуация в Унгария, която дълго време блокираше редица решения на ЕС, свързани с Киев.

Будапеща вече не възпрепятства ключови инициативи и това позволи на съюза да придвижи напред както финансовата помощ за Украйна, така и процеса по присъединяването ѝ към ЕС. Въпреки това европейските лидери охладиха очакванията за бързо членство. Макар да приветстваха откриването на първите преговорни глави, те подчертаха, че по-нататъшният напредък ще зависи от изпълнението на необходимите реформи и критерии.

Така срещата в Брюксел показа две неща – че ЕС остава твърдо зад Украйна, но и че в съюза започва все по-активен дебат каква роля трябва да играе Европа в евентуалните бъдещи преговори за край на войната.