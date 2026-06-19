Ванс се отказа да пътува и забавя преговорите с Иран

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Планираните нови преговори между САЩ и Иран за ядрената програма на Техеран бяха отложени, след като американският вицепрезидент Джей Ди Ванс се отказа от предстоящото си пътуване до Швейцария.

На срещата е трябвало да бъде обсъдено прилагането на меморандума, който Вашингтон и Техеран сключиха, за да прекратят войната.

От Белия дом обясниха, че американската делегация е била готова за разговорите, но посещението се отлага заради логистични затруднения, пише БТА.

Малко по-рано телевизия „Ал Маядин" съобщи, че иранската страна също е решила да отложи изпращането на своя делегация. Според медията причината е продължаващата военна операция на Израел в Ливан.

Отлагането поставя под въпрос следващите стъпки в преговорния процес, който според Вашингтон трябва да доведе до по-строг контрол върху иранската ядрена програма в замяна на постепенно облекчаване на икономическите санкции срещу страната.

Вчера Ванс се яви в Белия дом, за да защити първоначалното споразумение за удължаване на примирието с 60 дни. Той подчерта, че САЩ са готови да предложат допълнителни икономически облекчения, но само ако Иран изпълни поетите ангажименти.

Засега няма информация кога преговорите ще бъдат насрочени отново.