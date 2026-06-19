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Ванс се отказа да пътува и забавя преговорите с Иран

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Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс Снимка: X/ @RedEaglePatriot

Планираните нови преговори между САЩ и Иран за ядрената програма на Техеран бяха отложени, след като американският вицепрезидент Джей Ди Ванс се отказа от предстоящото си пътуване до Швейцария. 

На срещата е трябвало да бъде обсъдено прилагането на меморандума, който Вашингтон и Техеран сключиха, за да прекратят войната.

От Белия дом обясниха, че американската делегация е била готова за разговорите, но посещението се отлага заради логистични затруднения, пише БТА.

Малко по-рано телевизия „Ал Маядин" съобщи, че иранската страна също е решила да отложи изпращането на своя делегация. Според медията причината е продължаващата военна операция на Израел в Ливан.

Отлагането поставя под въпрос следващите стъпки в преговорния процес, който според Вашингтон трябва да доведе до по-строг контрол върху иранската ядрена програма в замяна на постепенно облекчаване на икономическите санкции срещу страната.

Вчера Ванс се яви в Белия дом, за да защити първоначалното споразумение за удължаване на примирието с 60 дни. Той подчерта, че САЩ са готови да предложат допълнителни икономически облекчения, но само ако Иран изпълни поетите ангажименти.

Засега няма информация кога преговорите ще бъдат насрочени отново. 

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс Снимка: X/ @RedEaglePatriot

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