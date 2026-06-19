„Краля на Севера“ заплашва да измести Киър Стармър като лидер на лейбъристите

Кметът на Манчестър Анди Бърнам, известен и като „Краля на Севера", спечели ключова изборна победа, която го приближава към това да наследи Киър Стармър като лидер на лейбъристите.

Бърнам ще се върне в британския парламент, след като днес спечели спечели мандата в Мейкърфийлд, посочи БТА.

Той получи 24 927 гласа, докато кандидатът на антиимиграционната партия „Реформирай Обединеното кралство" на Найджъл Фараж, Роб Кениън, остана втори с 15 696 гласа.

„Казвам на собствената си партия: това е последен шанс за промяна. Няма да има втори шанс", заяви Бърнам в победната си реч.

Бърнам е една от най-разпознаваемите фигури в Лейбъристката партия през последното десетилетие. Той беше министър в правителствата на Гордън Браун, а по-късно неуспешно се кандидатира за лидер на партията през 2015 г., когато беше избран Джереми Корбин. След загубата тогава той се оттегли от Уестминстър и се насочи към местната политика, като през 2017 г. беше избран за кмет на Голям Манчестър.

Оттогава Бърнам изгради силен политически профил извън Лондон, особено по време на кризата с COVID-19, когато често влизаше в остри конфликти с централното правителство относно подкрепата за Северна Англия. Това му спечели популярност и репутация на защитник на регионите извън столицата, което му донесе и прозвището „Краля на Севера".