Битка за трилиони: ЕС започва спора за новия бюджет

2 трилиона евро ли ще е новият бюджет на ЕС. Този въпрос ще обсъждат днес лидерите на срещата на върха в Брюксел. За по скромна сума настояват Германия, Нидерландия, Швеция, Австрия, Дания и Финландия.

Те не искат да дават повече пари за вноски заради кризите от последните години. Настояват за по-голяма тежест на инвестициите в индустриална конкурентоспособност, технологично развитие и отбрана. Това обаче да е за сметка на земеделието и кохезионната политика.

Обсъждат се и нови източници на приходи за ЕС, тъй като бюджетът в момента разчита основно на вноски от страните членки и мита. Има идеи за данъци върху дигиталните услуги, онлайн хазарта и криптотранзакциите, както и разширяване на въглеродните такси.

Европейският парламент настоява решенията да бъдат взети до края на годината, за да има достатъчно време за подготовка на новия бюджет.