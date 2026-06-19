Мицкоски сменя „неангажирани“ министри

Премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски започва срещи с коалиционните партньори, за да направи промени в правителството.

Днес той ще разговаря със съпредседателите на албанската партия ВЛЕН Изет Меджити и Билал Касами, а утре предстои среща с лидера на движението ЗНАМ Максим Димитриевски, пише БТА.

По думите на Мицкоски основният акцент не е колко широки ще бъдат промените, а какво реално ще бъде постигнато с тях.

Преди ден той заяви, че ще бъдат сменени министри в чиито ведомства е очаквал „по-голяма ангажираност в двугодишния период на правителството".

Още при съставянето на правителството премиерът заяви, че ще следи резултатите и ще реагира при слабости в отделни ресори. Именно в тази рамка сега се обсъждат възможни промени – не просто като кадрови размествания, а като проверка на баланса в коалицията и ефективността на управлението.

От ВЛЕН посочиха, че на днешната среща се очаква да бъдат обсъдени основните принципи на предстоящите промени – включително дали става дума само за смяна на отделни министри или за по-широко преразпределение на отговорности между коалиционните партньори, както и възможни промени на ниво заместник-министри и администрация.

По информация на местни медии движението ЗНАМ засега не планира промени в своите министри – Горан Минчев (публична администрация) и Игор Филков (правосъдие).

В същото време се очаква сериозна персонална промяна във ВЛЕН – след оставката на вицепремиера Арбен Фетай ще бъде излъчен нов кандидат за поста. Възможна е и смяна на министъра на социалната политика Фатмир Лимани, който вече е заявил подкрепа за предсрочни избори и се дистанцира от партията.

На този фон в страната отново се появяват спекулации за възможни предсрочни парламентарни избори. Това е тема, която периодично се връща в политическия дебат в Северна Македония. Опозицията твърди, че управляващите може да прибегнат до такъв ход заради икономически и бюджетни трудности, но от СДСМ заявяват, че няма да служат като „алиби" за подобно решение.

Самият Мицкоски коментира темата по време на отбелязване на годишнина от ВМРО-ДПМНЕ, като заяви, че опозицията трябва да внимава с прогнозите си. По думите му правителството е готово за „всеки сценарий".