19-годишна с български корени не може да получи лична карта в Гърция заради спор за гражданство

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19-годишно момиче, родено на гръцкия остров Лесбос не може да получи лична карта заради спор около гражданството му.

Бащата е гръцки гражданин, а майката българка живяла постоянно в Гърция.

Според семейството още след раждането през 2007 г. бащата е признал детето по законов ред, а момичето е вписано в гръцките регистри към неговото семейство. По-късно родителите сключват брак и създават още едно дете.

Проблемът излиза наяве едва когато младата жена подава документи за първата си лична карта. Тогава се оказва, че въпреки регистрацията в гръцките общински регистри, службите не я третират като гръцки гражданин, а като българска гражданка.

Според твърденията на семейството тя не фигурира и в българските регистри, а бракът на майката дори не е отразен пред българските власти.

Заради липсата на документ за самоличност младата жена не може да участва в редица дейности, включително училищни екскурзии и кандидатстване за висше образование. Семейството твърди, че в момента тя не може да работи и да извършва административни процедури, които са нормални за всеки пълнолетен гражданин.

Наскоро чрез адвокат семейството е подало официално искане до Дирекцията по гражданство на Егейската децентрализирана администрация с настояване случаят да бъде разгледан окончателно. До момента обаче няма окончателно решение, като продължават да се изискват допълнителни документи от българските институции.

Адвокатът на семейството подчертава, че не става въпрос за натурализация на чужденец, а за установяване на вече съществуващо право, тъй като според гръцкото законодателство дете, признато законно от гръцки баща като непълнолетно, придобива гръцко гражданство от момента на признаването.

Случаят предизвика широк обществен отзвук в Гърция и постави въпроса колко дълго един млад човек може да остане без документи за самоличност заради административни и бюрократични пречки.