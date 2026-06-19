Промени във влаковете между Атина и Солун, пътниците ще се прехвърлят на автобуси

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Гръцката железопътна компания Hellenic Train обяви временни промени по линията Атина – Солун в периода от 22 до 24 юни 2026 г. заради ремонтни дейности по железопътната инфраструктура в участъка Леяноклади – Лариса.

Строителните работи се извършват от гръцките железници и са част от възстановяването на щетите, причинени от разрушителните бури „Даниел" и „Елиас" в района на Тесалия.

По време на ремонтите влаковете от Атина към Солун ще се движат по разписание до Леяноклади, откъдето пътниците ще продължават пътуването си с автобуси до Солун, Плати, Катерини, Палеофарсалос и Лариса.

Същата организация ще важи и за влаковете от Солун към Атина.

От компанията уточняват, че крайградските влакове по маршрута Лариса – Солун – Лариса ще се движат нормално и няма да бъдат засегнати от ремонтните дейности.

Hellenic Train призовава пътниците да проверяват актуалната информация за разписанията преди пътуване, тъй като са възможни промени в часовете на движение и организацията на транспорта.

Мерките ще останат в сила до 24 юни включително, след което се очаква движението по основната железопътна линия между Атина и Солун да бъде възстановено по стандартния график.