Обявиха награда от 3000 евро за информация за убийците на три мечки в Северна Гърция

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Награда от 3000 евро е обявена за информация, която ще помогне за разкриването на извършителите на убийството на три мечки в района на Западна Македония в Северна Гърция.

Инициативата е на Федерацията за околна среда, животни и лов „Немезис", която призовава гражданите да съдействат на разследването, като гарантира пълна конфиденциалност на подадените сигнали.

Случаите предизвикаха силно обществено възмущение, тъй като сред загиналите животни е и младата мечка „Кирки", спасена и върната в дивата природа от природозащитната организация „Арктурос".

По данни на природозащитниците две от мечките са били убити с огнестрелно оръжие, а третата е загинала след поглъщане на отровна примамка.

Първото мече на около два месеца и половина, е открито мъртво в района на Пилори край Козани. Втората жертва е осемгодишен мъжки екземпляр, намерен застрелян в района на Арменохори, край Флорина.

Особено тревожен е случаят с мечката „Кирки", която преди време беше тежко ранена при пътен инцидент край Кастория, но след лечение и рехабилитация беше успешно върната в естествената си среда. Няколко месеца по-късно животното е открито мъртво в района на Колхики, а данните от GPS нашийника показали, че е останало неподвижно в продължение на часове.

От „Арктурос" настояват за незабавно разследване на всички случаи и за строги наказания за виновните, подчертавайки, че подобни престъпления срещу защитени видове не трябва да остават безнаказани.

Кафявата мечка е строго защитен вид в Гърция и Европейския съюз, а незаконното ѝ убиване се счита за тежко нарушение на природозащитното законодателство.