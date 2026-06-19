Край на карантината за круизния кораб с хантавирус

Почти всички пътници и членове на екипажа на круизния кораб „Хондиус", поставени под карантина в Нидерландия заради огнище на хантавирус, вече могат да се приберат по домовете си. Това съобщи генералният директор на СЗО Тедрос Аданом Гебрейесус.

По данни на организацията са регистрирани 12 потвърдени и 1 вероятен случай на зараза, както и три смъртни случая, свързани с инцидента, посочи БТА.

Огнището избухна по време на експедиционен круиз, тръгнал от Аржентина и преминал през няколко пристанища в Южния Атлантик, преди корабът да акостира в Ротердам, където част от екипажа беше поставен под карантина.

Първият пътник от круизния кораб, който даде положителен тест за хантавирус на 11 май, беше 70-годишен испанец. Той ще бъде подложен на клинично проследяване през следващите шест месеца, за да се следят евентуални дългосрочни ефекти и процеса на възстановяване.

От началото на май не са регистрирани нови случаи или смъртни случаи, което според СЗО означава, че ситуацията е стабилна.