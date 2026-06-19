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Руски удари с бомби, дронове и ракети убиха двама и раниха седем в Украйна

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Снимка: Архив

Двама души са убити и двама ранени при руски удари с бомби, дронове и ракети по Сумска област в Североизточна Украйна, съобщи украинската полиция, цитирана от Ройтерс.

При отделна атака срещу Харков петима души, сред които три деца, са получили медицинска помощ, съобщи губернаторът на областта Олег Синегубов, посочи БТА.

Нападенията са част от засилената размяна на удари между Русия и Украйна през последните седмици, при която руските сили редовно поразяват градове в североизточна и източна Украйна с комбинирани атаки с дронове, ракети и авиационни бомби.

В същото време украинската армия засили ударите по цели дълбоко на руска територия, включително атаки с дронове срещу енергийна инфраструктура и военни обекти в Москва и други региони. Киев описва тези действия като отговор на руските удари, докато Москва съобщава за сваляне на десетки дронове при подобни операции.

Ройтерс отбелязва, че не може да потвърди по независим начин информацията от двете страни.

Снимка: Архив

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