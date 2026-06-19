Белгия купува повече руски газ въпреки санкциите на ЕС

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Белгия внася от Русия повече газ, отколкото преди войната в Украйна.

Това съобщиха местни медии, като се позоваха на данни на белгийското министерство на икономиката.

Това пречи на стремежа на ЕС да прекъсне доходите, които Русия получава от износа на енергоносители.

Белгия спря вноса на газ от Русия през тръбопроводи, но нарастват количествата внесения втечнен газ, посочи БТА.

Сега общият дял на руския газ в количествата, внасяни в Белгия, надвишава 11 на сто за миналата година, когато Белгия е внесла от Русия общо 17,6 тераватчаса газ. И това е повече от обема на вноса преди въвеждането на европейските санкции.

През месец май вносът на руски втечнен природен газ в ЕС е достигнал най-високото равнище от началото на войната в Украйна през 2022 г., според проучване на Института за енергиен икономически и финансов анализ (IEEFA).

Увеличил се е с 16 на сто на годишна база през първото тримесечие на 2026 г., достигайки 6,9 милиарда кубически метра, най-високото ниво за последните четири години. Франция, Испания и Белгия са страните, които са внесли най-голямо количество втечнен природен газа от Русия, според проучването.