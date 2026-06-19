ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Организираха вечер посветена на твореца Кристо в Б...

Времето София 28° / 23°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23072976 www.24chasa.bg

Откриха мъртъв 29-годишния продуцент Тай Кийт

1988
Тай Кийт СНИМКА: Фейсбук/Tay Keith﻿

29-годишният музикален продуцент Тай Кийт беше открит мъртъв в апартамента си в Нашвил в четвъртък. 

От полицията уточниха, че той е открит от тях в безсъзнание и не се подозира насилствена смърт. 

Известен с продукцията си, изпълнена с трап елементи, хитмейкърът от Мемфис се радваше на огромен успех в класацията „Billboard Hot 100", като записа 11 хита в топ 10 и четири песни на първо място, сред които „Sicko Mode" на Травис Скот и „First Person Shooter" на Дрейк. Кейт в момента държи рекорда за най-много песни на първо място в класацията „Hot R&B/Hip-Hop Songs" през това десетилетие – общо шест.

Причината за смъртта му не е оповестена и тепърва ще се установява. 

Тай Кийт СНИМКА: Фейсбук/Tay Keith﻿

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание