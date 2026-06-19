Откриха мъртъв 29-годишния продуцент Тай Кийт

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29-годишният музикален продуцент Тай Кийт беше открит мъртъв в апартамента си в Нашвил в четвъртък.

От полицията уточниха, че той е открит от тях в безсъзнание и не се подозира насилствена смърт.

Известен с продукцията си, изпълнена с трап елементи, хитмейкърът от Мемфис се радваше на огромен успех в класацията „Billboard Hot 100", като записа 11 хита в топ 10 и четири песни на първо място, сред които „Sicko Mode" на Травис Скот и „First Person Shooter" на Дрейк. Кейт в момента държи рекорда за най-много песни на първо място в класацията „Hot R&B/Hip-Hop Songs" през това десетилетие – общо шест.

Причината за смъртта му не е оповестена и тепърва ще се установява.