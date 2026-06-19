Собственичката на зоопарка спасила 3-годишното дете, хвърлено от мъж на крокодилите

Разплакани свидетели описаха как са видели мъж да хвърля тригодишно момче в ямата с крокодили в британски зоопарк, преди съпругата на собственика да скочи вътре, за да го спаси.

Трейси Джонсън е изтеглила детето на безопасно място. То остава в критично състояние, като си е счупило ръка и таз при инцидента в Кемймбридж вчера.

30-годишен мъж от Норфолк, за когото се смята, че е непознат за жертвата, е бил арестуван по подозрение в опит за убийство и е задържан. Според свидетели нападателят е бил „психично болен" мъж, който е бил там с придружител, пише "Дейли Мейл".

Момчето е гледало влечугите, когато е било хвърлено от около около 4,5 м от повдигната наблюдателна платформа в тропическата зала на зоопарка Johnsons of Old Hurst край Хънтингдън.

В заграждението има поне 15 крокодила и алигатора, включително два от най-големите — нилски крокодили, наречени Ромео и Къдълс. Смята се, че те са с дължина между 2,7 и 3,3 м като, мъжкият, тежи до около 220 кг.

Все още не е известно дали детето е получило всички наранявания при падането или е било атакувано и от някое от животните

Г-жа Джонсън управлява зоопарка заедно със съпруга си Анди, който снощи заяви, че „мислите и молитвите им са с момчето и семейството му".

„От уважение нашата тропическа зала ще остане затворена до второ нареждане. Останалата част от обекта ще остане отворена", се казва в негово изявление. Двойката е с голям опит в отглеждането и работата с животни и преди това е била снимана как транспортира крокодили заедно с персонала на зоопарка.

Инцидентът се е случил пред ужасени посетители вътре в тропическата зала за влечуги в Johnsons of Old Hurst, близо до Хънтингдън.

Зоопаркът се управлява от четвърто поколение фермер Анди Джонсън, съпругата му и техните синове Джордж и Едуард. Публикация на сайта на зоопарка гласи, че крокодилите първоначално са били отглеждани, за да помагат за унищожаването на отпадъчно месо от месарницата, но впоследствие това се е превърнало в началото на зоопарка. Зоопаркът днес е дом на повече от 100 животни, включително лъвове, тигри, лениви мечки, капибари и сурикати.

В интервю за „The Sun" през 2019 г. Анди Джонсън говори за различни крокодили, включително Къдълс и нейния брат Ромео.

Полицията отказа да коментира как детето е попаднало в заграждението

Смята се, че се разследва дали то е било нападнато от животните преди да бъде извадено. Съсед на зоопарка, пожелал анонимност, описа, че е чул „много сирени", след което е пристигнала въздушна линейка.

52-годишният баща на две деца Майк Анничели, който също живее близо до зоопарка, описа заграждението за крокодили: „Всичко е повдигнато, човек е далеч от животните.

Има места с пластмасово стъкло, през което хората могат да гледат — но има и висока ограда около пътеката, така че е невъзможно някой да падне случайно.

Един жител на селото разказа, че е видял служители на зоопарка да се прегръщат и някои да плачат след инцидента.

Местният съветник Шарлот Лоу, 52 г., каза: „Не мога да си представя как се е случило това. Има всякакви защити в зоопарка, включително плексигласови панели.

Единственото място, от което може да се влезе в заграждението, са пътеките с ограда на височина до гърдите.

Две полицейски коли са били паркирани пред входа на зоопарка снощи, докато униформен е стоял на входната порта, само на няколко метра от фермерската къща на семейство Джонсън.

Г-н Джонсън, 56 г., се е увлякъл по крокодилите по време на пътуване до Флорида и е осиновил няколко от частен колекционер.

Смята се, че в обекта има около 50 крокодила и алигатора

На сайта на зоопарка се посочва, че тропическата зала, превърната от стара плевня, е дом на американски алигатор, широкоуст каиман, джуджест каиман на Кювие, крокодил на Морелет, нилски крокодил, соленоводен крокодил, сиамски крокодил, очилат каиман и западноафрикански джуджест крокодил.

Най-големият от тези видове е соленоводният крокодил, който се среща между Индия и Австралия и може да достигне дължина до 6 м и тегло до 1500 кг.

Около половината от 23-те вида крокодили в света се считат за опасни за хората, като нилският и соленоводният крокодил са отговорни за по-голямата част от смъртните случаи при хора.

В сряда зоопаркът отбеляза Международния ден на крокодилите, като публикува снимка в социалните мрежи на един от обитателите си.

Случая коментираха представители на институции

Говорител на полицията в Кеймбриджшър каза:

Полицаи бяха извикани в зоопарка в 13:24 ч. за сигнал за инцидент, включващ тригодишно момче, при който то е попаднало в заграждението за крокодили. Момчето е откарано в болницата „Адънбрук" в Кеймбридж със сериозни наранявания и е в критично, но стабилно състояние. Полицаи са в болницата и оказват подкрепа на семейството на детето. 30-годишен мъж от Норфолк е арестуван по подозрение в опит за убийство.

Детектив Върити Маккан от отдела за тежки престъпления допълни, ч на този етап разговарят с хора, които са били в зоопарка по време на този тревожен инцидент, за да се изяснят обстоятелствата. Полицията не смята, че арестуваният мъж и детето се познават.

"Запознати сме със сериозния инцидент, който се е случил днес в „Johnsons of Old Hurst. Мислите ни са със семейството на младото момче в този труден момент. Работим в тясно сътрудничество с партньорите, включително полицията в Кеймбриджшър. Призоваваме хората да не спекулират относно обстоятелствата, докато разследването продължава", заяви говорител на Съвета на окръг Хънтингдъншър.