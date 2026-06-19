Москва: Свалени са 133 украински дрона над Русия и Черно море

Руското министерство на отбраната съобщи, че системите за противовъздушна отбрана са прехванали и унищожили 133 украински дрона през нощта над различни региони на Русия, както и над акваторията на Черно море. Информацията е цитирана от ТАСС.

По данни на ведомството атаката е продължила от 20:00 ч. московско време на 18 юни до 07:00 ч. на 19 юни. Дроновете са били свалени над редица области, включително Белгородска, Брянска, Калужка, Курска, Воронежка, Орловска, Смоленска, Тулска, Ростовска и Рязанска, както и над Московския регион, посочи БТА.

Министерството съобщава още за свалени безпилотни апарати над Кримския полуостров, който Русия анексира през 2014 г., както и над Черно море.

През последните месеци Украйна засили използването на дронове за удари по цели на руска територия, включително военни обекти и инфраструктура, като част от стратегия за натиск далеч от фронтовата линия. Москва от своя страна почти ежедневно съобщава за масирани атаки с безпилотни апарати, които според руските власти са насочени към обекти в гранични и вътрешни региони.

Руската страна редовно не предоставя независими доказателства за твърденията си за броя на свалените дронове, а информацията не може да бъде проверена по независим път.