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Един загинал и четирима ранени след руска атака с дронове в област с над 150 000 българи

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Руска атака с дронове в Одеска област

Председателят на Одеската областна военна администрация съобщи  в канала си в Телеграм за четирима ранени и един загинал по време на сутрешна атака с дронове.

Олег Кипер съобщава за щети на паркинг за камиони, където са се подпалили празни цистерни за гориво и цистерна за газ, но огнеборците бързо са потушили пожара, информира БТА.

На мястото на удара работят служби за спешна помощ, ликвидират последствията от атаката.

Това е поредната цинична атака по цивилната инфраструктура на южната част на Одеска област, посочва областният управител.

В района на руските удари в Одеска област има голяма българска общност. Тя наброява над 150 000 души и е третата по численост общност според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50–60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.

Руска атака с дронове в Одеска област

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