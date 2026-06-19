Отмениха преговорите между Иран и САЩ в Швейцария

Швейцария потвърди, че преговорите между Иран и САЩ, които трябваше да се проведат днес в страната, се отменят. Това се случва, след като американският вицепрезидент Джей Ди Ванс отмени пътуването си до Женева, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.

"Логистиката на тези преговори никога не е била нито проста, нито предсказуема", изтъкна снощи говорител на Белия дом.

Разговорите между двете страни, които тази седмица подписаха споразумение, трябваше да са в планинския курорт Бургенщок. Министерството на външните работи на Швейцария обаче също потвърди, че те са отменени.

Засега няма коментар от Иран. Снощи преди изявлението на Джей Ди Ванс информационната агенция Тасним каза, че иранският екип от преговарящи първо трябва да види признаци от страна на САЩ, че временното споразумение се изпълнява.

Израел, който беше изключен от мирните преговори, се дистанцира от иранско-американското споразумение и продължи военните си операции срещу групировката "Хизбула" в Ливан, което породи съмнения дали договореностите между Иран и САЩ ще бъдат трайни.

Във Вашингтон някои от съюзниците републиканци на президента Тръмп изразиха съмнение дали той не е направил твърде големи отстъпки, за да сложи край на конфликта, който много американци не одобряват предвид предстоящите междинни избори през ноември.

Повишаващите се разходи за войната също бяха извадени на преден план, тъй като американското министерство на отбраната заяви пред законодатели, че се нуждае от 80 милиарда долара, за да покрие някои от разходите си, съобщи американският вестник "Уолстрийт джърнъл".

Тръмп обеща да прекрати войната само след "безусловната капитулация" на Иран, но подписаният меморандум с Техеран ще премахне някои икономически санкции, ще освободи замразени ирански авоари на стойност десетки милиарди долари и ще предостави изключения за износа на ирански петрол.

Върховният лидер на Иран Моджтаба Хаменей заяви, че Тръмп е подписал споразумението "от отчаяние", и подчерта, че предстоящите преговори за иранската ядрена програма няма да бъдат лесни.

"Ако американската страна постави твърде много условия, ние няма да ги приемем", посочи Хаменей в изявлението си.

Меморандумът за разбирателство дава на преговарящите 60 дни да се споразумеят за статута на ядрената програма на Техеран, освен ако не бъде решено повторно удължаване на този срок. Той предвижда и създаването на фонд за възстановяването на Иран, за който ще бъдат отделени 300 милиарда долара, както и други финансови стимули.