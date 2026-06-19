Иран сваля за 60 дни таксите за преминаване през Ормузкия проток

Корабите няма да заплащат такси за преминаване през Ормузкия проток през следващите 60 дни, предаде иранската новинарска агенция ИРНА, цитирайки Висшият съвет за национална сигурност на Иран, пише БТА.

В изявление, публикувано късно вчера, Съветът съобщи, че кандидатстващите за преминаване през Ормузкия проток няма да дължат никакви такси за период от 60 дни, а тези разходи ще бъдат поети от администрацията на Иран.

На Иранската контролно-пропускателна служба за Персийския залив е разпоредено да обработва и дава приоритет на подадените заявления във възможно най-кратки срокове, за да бъдат изпълнени целите на Меморандума за разбирателство от Исламабад.

Уточнява се също, че заради наличието на определени рискове за безопасността по маршрута и предотвратяване на морски инциденти, корабите трябва да преминават по определения им маршрут и в обявеното за тях време, така че капацитетът на трафика постепенно да може да бъде увеличаван.

Оперативните процедури и техническите подробности относно преминаването през Ормузкия проток ще бъдат обявени от контролно-пропускателната служба.

Освен това се подчертава, че необходимите мерки по други въпроси, включително разминирането, ще бъдат предприети в съответствие с Меморандума за разбирателство.

Преди ден президентите на САЩ и Иран Доналд Тръмп и Масуд Пезешкиан сключиха споразумение за прекратяване на войната в Близкия изток. Ислямската република се съгласи да разреди обогатения си уран в замяна на значително облекчаване на икономическото си положение. В меморандума е включено и сваляне на блокадата на важният за световната търговия с петрол Ормузки проток.