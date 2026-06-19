КМГ: HUAWEI представя авангардна рамка за разработване на чипове

HUAWEI обяви нова рамка за разработване на чипове, която според компанията може да отвори нов етап в развитието на китайската полупроводникова индустрия. Още тази есен технологичният гигант планира да представи новия процесор Kirin за смартфони, базиран на многослойна архитектура на схемите. Този подход съкращава критичните пътища за свързване между компонентите, повишава плътността на транзисторите и подобрява енергийната ефективност на чиповете. СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Разработката се разглежда като част от усилията на Китай да намали зависимостта си от чуждестранни технологии и да преодолее ограниченията върху достъпа до най-съвременно оборудване за производство на полупроводници. Американските експортни ограничения затрудняват китайските компании при използването на модерни литографски системи и производствени процеси от най-висок клас. Според експерти Китай трудно би могъл в краткосрочен план да достигне технологично ниво от 1,4 нанометра чрез традиционните производствени методи. Новият подход на HUAWEI обаче може да предложи алтернативен път за повишаване на производителността и плътността на чиповете, дори при ограничения достъп до най-модерното оборудване.

Амбициите на компанията HUAWEI я поставят в конкуренция с водещи световни производители. В момента тайванската компания TSMC произвежда чипове по 2-нанометров технологичен процес и планира да започне масово производство на своята 1,4-нанометрова технология през 2028 г., което очертава нова надпревара в глобалния полупроводников сектор. СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Отвъд вътрешната пътна карта на HUAWEI, китайските разработчици на изкуствен интелект все повече се обръщат към местни чипове. В своя технически доклад DeepSeek-V4, DeepSeek изброява Ascend NPU на HUAWEI редом с графичните процесори на Nvidia в рамките на една и съща рамка за валидиране на хардуер – първият път, когато компанията позиционира китайски AI чип наравно с Nvidia в официален документ. Моделът вече е завършил адаптация на инференциалния извод на платформата Ascend на HUAWEI.

Междувременно, неотдавнашната изследователска работа на Kimi (чатбот с изкуствен интелект (ИИ) и серия от големи езикови модели, разработени от китайската компания Moonshot AI) върху архитектурата на инференциалния извод между центрове за данни също намекна за проучване на намаляването на разходите за местни чипове, базирани на токени. Със затягането на доставките на напреднали изчислителни системи в чужбина, преминаването към местни чипове с изкуствен интелект се ускорява. HUAWEI заяви, че бъдещето на полупроводниковата индустрия зависи от отвореното сътрудничество, добавяйки, че никоя отделна компания не може самостоятелно да намери всички отговори. „Със Закона за мащабиране на Тау очакваме с нетърпение да работим в тясно сътрудничество с учени, инженери и индустриални партньори по целия свят, за да стимулираме устойчивото развитие на полупроводниковата индустрия", заяви Хъ Тинбо, член на борда на HUAWEI и президент на бизнеса с полупроводници.

Напредъкът на HUAWEI идва в момент, когато редица китайски компании за полупроводници навлизат във веригите за доставки на чипове, включително материали, производствени процеси и оборудване за производството им. Роджър Шън, вицепрезидент по изследванията в Gartner, заяви, че на фона на нарастващите предизвикателства китайските фирми за чипове демонстрират своята устойчивост и нарастващи иновационни възможности. Син Дзъцян, главен икономист за Китай в Morgan Stanley, заяви, че Китай прави пробиви в технологичните иновации, водени от три основни предимства – индустриални клъстери, демографски дивидент от науката и инженерните таланти и свръхголям пазар – които са трудни за възпроизвеждане от други икономики. „Моите колеги смятат, че до 2027 или 2028 г. се очаква Китай да постигне 50% локализация на графичните процесори, което е значителен скок напред", каза още Син.

Като най-големият пазар на чипове в света, китайската полупроводникова индустрия постигна доста големи успехи през последните години. Въпреки това, все още съществува техническа разлика между китайските производители на чипове и техните чуждестранни конкуренти, особено в областта на авангардното оборудване за производство на полупроводници и основните материали за чипове. Това коментира Роджър Шън, добавяйки, че са необходими повече усилия за засилване на политическата подкрепа и насърчаване на местните компании нагоре и надолу по веригата на индустриалната верига за чипове да засилят сътрудничеството и да увеличат инвестициите в научноизследователска и развойна дейност, за да овладеят критични технологии в разрастващия се сектор на полупроводниците.

Като най-големият пазар на чипове в света, китайската полупроводникова индустрия постигна доста големи успехи през последните години. Въпреки това, все още съществува техническа разлика между китайските производители на чипове и техните чуждестранни конкуренти, особено в областта на авангардното оборудване за производство на полупроводници и основните материали за чипове. Това коментира Роджър Шън, добавяйки, че са необходими повече усилия за засилване на политическата подкрепа и насърчаване на местните компании нагоре и надолу по веригата на индустриалната верига за чипове да засилят сътрудничеството и да увеличат инвестициите в научноизследователска и развойна дейност, за да овладеят критични технологии в разрастващия се сектор на полупроводниците.