Фестивалът на драконовите лодки в Китай

През последните години Фестивалът на драконовите лодки изведнъж стана много модерен в Китай. Причината за това обаче не е някакъв внезапен изблик на патриотизъм, а постепенното му преоткриване в нови форми.

Днешните китайски младежи не бягат от традициите, те просто не обичат някой да им казва как точно „трябва" да ги почитат. И Фестивалът на драконовите лодки удря право в десятката: има адреналина на състезанието, тръпката на изненадата и онази източна естетика, която изглежда страхотно пред камера.

Тук няма сложни теории – просто се забавляваш, снимаш яки кадри и хапваш вкусно. И когато традицията стане „лайфстайл", младите сами я преоткриват.