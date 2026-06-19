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Китайската автомобилна марка Hongqi навлиза на пазара в Тайланд

КМГ

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Китайската автомобилна марка Hongqi навлиза на пазара в Тайланд СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Китайският премиум автомобилен производител Hongqi официално започна дейност в Тайланд, представяйки първия си изцяло електрически SUV модел в партньорство с местен дистрибутор.

Компанията залага на бързо разширяване в сегмента на електрическите превозни средства, който бележи силен растеж в страната. В следващите три години Hongqi планира да разшири продуктовата си линия, включвайки седани, SUV модели и многофункционални автомобили, насочени към високия клас потребители.

Паралелно с това фирмата инвестира в сервизна и следпродажбена мрежа, включително сертифицирани техници, локални складове за части, денонощна пътна помощ и мобилни сервизни екипи, с цел да осигури по-високо ниво на обслужване и потребителско доверие на новия пазар.

Китайската автомобилна марка Hongqi навлиза на пазара в Тайланд СНИМКА: КМГ

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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