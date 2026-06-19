КМГ: Китайското МВнР оцени положително южнокорейската позиция по Тайванския въпрос

Вчера директорът на отдела за Североизточна Азия и Централна Азия към Министерството на външните работи на Република Корея заяви пред репортери, че според Съвместното комюнике за установяване на дипломатически отношения между Китай и Република Корея „правителството на Република Корея признава правителството на Китайската народна република за единствено легитимно правителство на Китай и уважава позицията на Китай, че съществува само един Китай и Тайван е част от него". Директорът също така потвърди, че тази позиция на южнокорейската страна остава непроменена.

По този въпрос говорител на китайското Министерство на външните работи заяви, че китайската страна оценява положително това. „Ние се надяваме и вярваме, че южнокорейската страна ще се придържа към първоначалния дух на установяване на дипломатическите отношения, ще спазва политическите си обещания и ще прилага принципа за „един Китай" с практически действия, за да поддържа политическата основа на отношенията между Китай и Република Корея."